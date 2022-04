Ifølge Den Europæiske Centralbank (ECB) ligger rentestigninger stadig lidt ude i fremtiden. Det risikerer at blive for lidt og for sent, skriver Søren Hove Ravn. Her ses ECBs præsident, Christine Lagarde. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Inflationen kræver hurtig handling fra centralbankerne

Efter flere årtier med lave inflationsrater er både Danmark, Europa og USA blevet ramt af høj inflation. Nu er centralbankerne tvunget til at gribe ind.

KOMMENTAR:

Søren Hove Ravn

Lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet

