Som Altinget pegede på i kølvandet på Wammens præsentation, er et makroøkonomisk landskab med stigende inflation og stigende renter – som i gængs økonomi gælder som det vigtigste redskab til at tæmme inflationen – en politiske tilstand, der tiltaler de borgerlige partier. V og K forlod forhandlingerne allerede i sidste uge, og nu understreger De Radikale, at de på det økonomiske område ikke er fuldstændig at regne som tilhørende rød blok. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Inflationen og de radikale har sat en stopper for magiske Wammen

Radikale har tilføjet regeringen, statsministeren og Nicolai Wammen det mest alvorlige nederlag i valgperioden. Den stigende inflation har ændret det politiske landskab, og partierne gør klar til valg.

Foto: Som Altinget pegede på i kølvandet på Wammens præsentation, er et makroøkonomisk landskab med stigende inflation og stigende renter – som i gængs økonomi gælder som det vigtigste redskab til at tæmme inflationen – en politiske tilstand, der tiltaler de borgerlige partier. V og K forlod forhandlingerne allerede i sidste uge, og nu understreger De Radikale, at de på det økonomiske område ikke er fuldstændig at regne som tilhørende rød blok. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Inflationen og de radikale har sat en stopper for magiske Wammen - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

ANALYSE Fra 10. maj 2022 kl 06:00:

Esben Schjørring

Politisk redaktør