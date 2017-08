Innbjóðing til Vísundavøku

Dan Klein --- 18.08.2017 - 09:40

Vegna Granskingarráðið og granskingarstovnarnar í Føroyum er innbjóðing viðheft við tilboði um at bíleggja ein granskara at koma at halda fyrilestur hjá tykkum ein av døgunum 15. – 28. september 2017.

Treytirnar eru einfaldar: Tann, sum tekur ímóti einum fyrilestrahaldara, skal lýsa við tiltakinum, eitt nú í telduposti til starvsfólk ella limir, á Facebook, við tíðindaskrivi ella lýsing í miðlunum. Tað skal vera ein uppvørpa á staðnum og mikrofon um neyðugt. Tað skal vera pláss fyri, at í minsta lagi 20 fólk kunnu koma til tiltakið. Granskararnir gera hetta sum part av sínum starvi og skulu ikki hava samsýning fyri fyrilesturin.

Sí neyvari lýsing og yvirlit yvir fyrilestrar í viðheftu innbjóðing.

Tit eru vælkomin at senda hesa innbjóðing víðari til onnur, um tit ynskja tað.

Hetta tilboð er eisini lagt á gransking.fo og sent fjølmiðlunum, so tað er um at halda seg framat. Avtalur verða gjørdar í tí raðfylgju, sum tað verður bílagt, so tey sum spyrja fyrst, hava fyrsta rætt.

Vísindavøkan 2017 verður fríggjadagin 29. september í í Perluni og Reinsarínum í Tórsgøtu í Tórshavn.





