Innkomið til hoyringar

.













Síðan 2011 hevur Føroya Arbeiðsgevarafelag og feløgini í Vinnuhúsinum lagt øll lógaruppskot og uppskot til kunngerðir, sum verða send til hoyringar frá almennum myndugleikum út á heimasíðuna.Endamálið við at leggja hetta út á heimasíðuna er at geva teimum, sum hava áhuga í vitan um uppskot um broytingar í lóggávu, sum eru ávegis, høvi at geva teirra ískoytið til viðmerkingar, umframt at kunna fyrireika seg uppá eventuellar broytingar í lóggávuni.Uppskot um lógar- og kunngerðarbroytingar, sum eru til hoyringar liggja á hesi leinkju:Somuleiðis verða øll hoyringssvarini frá feløgunum í Vinnuhúsinum løgd út á heimasíðuna, so hvørt sum tey vera svaraði, sí leinkju: