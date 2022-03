ÍSF fordømir álopið á Ukraina

Í hesum órógvandi og truplu døgum sendir ÍSF sín treytaleysa samhuga og stuðul til ukrainska fólkið.

Bæði tey, sum nú liva við ótta og óvissu í álopna heimlandinum - og tey, sum við ótta og óvissu flýggja undan russiskari og hvítarussiskari hermegi.

ÍSF fordømir álop Russlands og Hvítarusslands á Ukraina. Tað eigur at fáa stórar fylgjur - eisini fyri russiskan og hvítarussiskan ítrótt.

Sterka megin, sum býr í ítrótti, røkkur um allan heimin og knýtir okkum saman. Sama hvussu ymisk vit eru, sama hvar vit búgva, hvat vit trúgva og hvørjar sannføringar, vit annars hava, savnast vit í ítróttinum.

Virðini, sum allur ítróttur byggir á, eru felagsskapur, friður og kapping á jøvnum føti.

Harðskapur og krígsgerðir, sum vit í hesum døgum síggja í Ukraina, kunnu tí á ongan hátt sameinast við ítróttin.

Vit vóna, at endi kann fáast á stríðnum á skilagóðan hátt, áðrenn fleiri mannalív so meiningsleyst verða mist, og áðrenn fleiri fólk mugu flýggja frá øllum, tey eiga.

Men inntil stríðið endar, mælir ÍSF til, at:

• Eingi ítróttarfólk fara til kappingar í Russlandi ella Hvítarusslandi

• Eingi ítróttarfólk úr Russlandi ella Hvítarusslandi sleppa at luttaka í okkara kappingum

• Eingi umboð fyri russiskan ella hvítarussiskan ítrótt sleppa at luttaka í føroyskum tiltøkum, fyriskipanum ella avtalum

• Eingi føroysk ítróttarumboð taka lut í russiskum ella hvítarussiskum tiltøkum, fyriskipanum ella avtalum

Øll norðurlendsku ítróttarsambondini standa saman um at fordøma Russland og Hvítarussland - og at útihýsa russiskum og hvítarussiskum umboðum, nevndarlimum og ítróttarfólki.

Føroysku umboðini á altjóða pallunum virka eisini fyri og stuðla hesi útihýsing.

Somuleiðis samskifta vit støðugt við hini norðurlendsku ítróttarsambondini um, hvørt átøkini móti Russlandi og Hvítarussandi - og ítróttinum í hesum londunum - skulu herðast.

Við vón um skjótan frið,

ÍSF