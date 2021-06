ÍSF haft aðalfund: Nýggja ÍSF-húsið byggjast á FIMI

Leygarmorgunin var ársaðalfundur hjá ÍSF. Fyri at draga samanum kunna vit tykkum hervið um fylgjandi fýra tíðindasøgur:

Tíðindi

Í eina tíð hevur verið arbeitt fram ímóti, at ÍSF skal húsast omaná Fimi í Gundadali, og á aðalfundinum leygarmorgunin varð avgerð tikin um, at nýggja ÍSF húsið skal staðsetast har.

Harvið byrjar ein nýggjur kapittul hjá íSF, nú gamla ÍSF húsið, ið stóð við síðuna av svimjihøllini í Gundadali, er rivið niður fyri at gera pláss fyri nýggja langhylinum.

- Eg síggi fyri mær, at nýggja ÍSF húsið skal vera eitt livandi hús, segði Elin H. Joensen, ÍSF forseti, millum annað í forsetafrágreiðing síni.

- Ætlanin er, at nýggja ÍSF húsið skal verða eitt opið og livandi hús, serliga fyri sambondini, við møguleika fyri samstarvi, fundum, skeiðsvirksemi og sparring - men tað skal eisini vea opið fyri almenningin.

Forsetin í ÍSF greiddi frá, at avgerð eisini er tikin um, at eitt føroyskt ítróttasavn skal verða partur av byggingini.

- ÍSF eigur nógvar forvitnisligar lutir, sum í løtuni ikki koma til sín rætt, tí vit ikki hava umstøður at vísa teir fram. Á ítróttafagnaðinum 2020 fingu vit enn ein forvitnisligan lut til savnið. Tað var Føroya fyrsti startrevolvari, ið Poul E. Petersen, fyrsti forseti í ÍSF, fekk frá eingilskmonnum - og sum hann hevði við sær kring landið til kappingar av ymsum slagi.

Í løtuni húsast ÍSF á Frælsinum, og har verður skrivstovan, inntil nýggja húsið verður klárt.

Nú meirluti leygarmorgunin atkvøddi fyri at halda fram við arbeiðinum, verður farið undir at fyrireika byggingina.

ÍSF fær ikki neyðugu játtanina

Tíðindi

Forsetin í ÍSF, Elin H. Joensen, var hvassorðað á fundinum, tá hon kom inn á fíggjarliðurskiftini hjá føroyskum ítrótti.

Tørvurin hjá ÍSF er 25 milliónir kr frá landinum árliga. Tað er tað, sum tað kostar, at vit gerast fleiri - og at vit gerast betur. At føroyingar kunnu kappast í EM, HM og OL. At vit skipa fyri stórum kappingum her heima. Og tað er eisini kostnaðarmikið at skapa so góðar karmar um okkara størstu talent, at tey hava ein møguleika at standa seg uttanlands.

Alt hetta kemur ikki av sær sjálvum. Tað kostar.

- Vit hava tosað við allar flokkar á tingi, greiddi ÍSF-forsetin, Elin H. Joensen, frá.

- Tey siga seg skilja støðuna. Tey siga seg virða alt tað góða, sum ítrótturin stendur fyri og fremur her á landi. Tey takka okkum og heiðra okkara íðkarar, tá úrslitini koma. Men tað vísir seg ikki vera eins stór entusiasma, tá fíggingin skal fáast til vega.

Elin H. Joensen helt tað vera øgiliga lætt at siga føgur orð um felagsskap, ítróttargleði og hvussu errin tey eru, tá tað gongur væl - um fíggingin ikki fylgir við. Um man ikki veruliga vil síggja reella virðið av ítróttinum. Tað er for lætt. Og tað er for bíligt - bæði so og so.

- Eg byrji at kenna meg sum eina skøvaða plátu, sum aftur og aftur vísir á, hvussu nógv ítrótturin faktiskt sparir landinum fyri. Øll nikka. Øll vita tað. Men tá játtanin skal býtast út, hendir ov lítið.

- Tað er jú nógv bíligari at hava ítróttin, enn at skula rinda fyri alternativið, um eingin ítróttur var. Tí var ítrótturin ikki, ja, so hevði tað verið dýrt fyri samfelagið uppá so nógvar mátar. Tað vita øll, slerdi forsetin í ÍSF fast.



Kurvabóltur er nú Sersamband

Tíðindi

Kurvabóltssamband Føroya nú er sersamband innan ÍSF. Tað varð einmælt samtykt á aðalfundinum hjá ÍSF leygarmorgunin.

Kurvabóltur hevur verið eitt av níggju menningarsambondum undir ÍSF, síðani Kurvabóltssambandið varð sett á stovn í 2017 - og tey eru nú fyrsta samband, sum skifta status frá menningarsambandi til sersamband.

Nevndin í Kurvabóltssambandinum metti, at tíðin nú var búgvin til at søkja um limaskap sum sersamband í ÍSF - og hesum tóku bæði starvsnevndin og ein samdur aðalfundur undir við.

At skifta frá Menningarsambandi til Sersamband hevur ymsar fyrimunir við sær - serliga fíggjarligar. Tey, sum stjórna kurvabóltinum í Føroyum, mettu, at kurvabólturin her heima hevði ment seg so nógv, sum til bar, innan karmarnar, sum Menningarsambondini hava. Tí var næsta natúrliga stigið, at gerast Sersamband. ÍSF ynskir Kurvabóltssambandi Føroya hjartaliga tillukku tilnevningini.



Bæði breidd og elita á breddan!

Tíðindi

- Tað, sum stendur sterkast eftir frá 2020, er týdningurin av felagsskapinum. Týdningurin av at vera virkin saman við øðrum. Soleiðis segði Elin H. Joensen, forseti í ÍSF, í røðu síni á aðalfundinum hjá Ítróttarsambandinum.

- Um nakar ivaðist áðrenn, ja, so ivast tey ikki longur. Nú vit vórðu avbyrgd og skuldu halda frástøðu, sóu vit greitt, hvønn eyðsýndan týdning tað hevur at íðka saman við øðrum, segði hon og vísti á, at fólk, sum eru knýtt at einum felagsskapi, hava tað betur.

So um ítrótturin verður tikin frá fólki - ja, so hevur tað sjálvandi kropsligan týdning - men fyrst og fremst hevur tað stóran sálarligan og sosialan týdning, vísti hon á.

Hon staðfesti í sama viðfangi, at Ítróttarsambandið fer at taka hetta serliga árið við sær - og byggja komandi virksemið á hesa sannkenning.

- Felagsskapurin, sum kanska hevur verið nakað forfjónaður í mun til elituna, má dragast upp. Breiddin má setast heilt uppá síðuna av elituni.

Elin H. Joensen vísti á, at vit mugu gerast betur til at dyrka bæði. Elituna, evnini, málini øðrumegin - og breiddina, rørslugleðina og felagsskapin hinumegin. Tað hevur 2020 sligið púra fast.

Hon segði somuleiðis, at fleiri ymisk tiltøk verða sett í gongd í næstum, fyri at fáa breiddina við.