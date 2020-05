Ítróttur er týdningarmikil fyri fólkaheilsuna

Ítrótturin hevur sera stóran týdning fyri heilsuna hjá fólki, og ítróttur er ein savnandi megi í samfelagnum. Ítróttur er eisini miðvís venjing og kapping, og tað er týdningarmikið ikki at forða hesum meir enn hægst neyðugt.



Tað svarar løgmaður Beintu Løwe Jacobsen, løgtingskvinnu hjá Tjóðveldi, sum í einum § 52a fyrispurningi hevur spurt um ítróttarkappingar.



“Sersambondini kunnu gera av, um tey annaðhvørt vilja byrja aftur ella ikki. Velja tey at byrja aftur, má tað vera í tøttum samstarvi við Coronaráðgevingina fyri at tryggja ein so góðan framferðarhátt, sum til ber í mun til smittuvandan, svarar løgmaður millum annað”



Svar løgmans kann lesast Svar løgmans kann lesast her .