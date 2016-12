Jobmatch í nýggjum hami

Dan Klein --- 13.12.2016 - 09:14

Jobmatch hevur fingið nýggja snøgga heimasíðu, sum ger tað lættari at kunna seg um fyritøkur og størv á árligu starvsstevnuni, sum verður hildin millum jóla og nýggjárs.





TÍÐINDASKRIV





- Vit royna at gera tiltakið betrið hvørt ár. Í ár hava vit lagt orkuna í heimasíðuna, jobmatch.fo. Nú ber til at síggja, hvørjir fakbólkar eru umboðaðir á stevnuni. Á gomlu síðuni vóru luttakararnir ikki skipaðir eftir fakbólki, so tað var kanska ikki líka greitt, hvørjir luttakarar vóru áhugaðir í t.d. búskaparfrøðingum ella verkfrøðingum. Hetta hava vit nú broytt, sigur Katrin I. Gregersen, samskipari á Jobmatch.





Á nýggju heimasíðuni ber til søkja upp á leys størv, at bíleggja JobPrát og at kunna seg um allar 44 fyritøkurnar og stovnarnar, sum verða við á Jobmatch.





- Vanliga vitja um 400 fólk í Norðurlandahúsinum, tá Jobmatch er. Vitjandi skulu skráseta seg, og tað hevur áður viðført, at ein ávís bíðitíð hevur verið við inngongdina. Nú ber til at skráseta seg á heimasíðuni – og harvið sleppa undan bíðirøðum, sigur Katrin.





Jobmatch var fyrstu ferð fyriskipað í 2008, og endamálið er framvegis at skapa og viðlíkahalda samband millum føroyska arbeiðsmarknaðin og lesandi, nýútbúgvin og útisetar sum heild. Í fjør bleiv málbólkurin víðkaður til eisini at fevna um fólk við royndum á arbeiðsmarknaðinum, t.v.s. fólk, sum eru í starvi, men eru áhugað í at kunna seg um nýggjar starvsmøguleikar. Hesa ferð verða eisini fyritøkur við, sum sóknast eftir fólki við royndum innan handverkarayrkið.





- Víðkanin av málbólkinum hevur eydnast væl, og áhugin at luttaka á starvsstevnuni hevur ongantíð verið størri. Tilsamans 44 fyritøkur og stovnar hava teknað seg til í ár, og bert eitt pláss er eftir, sigur Katrin.





Jobmatch verður týsdagin 29. desember í Norðurlandahúsinum. Tað byrjar á middegi og heldur fram til klokkan sjey á kvøldi. Tað er ókeypis at vitja Jobmatch, og hjá fyritøkum og stovnum er ómakaleyst at luttaka – vanliga verður byrjað við at seta ein bás upp um morgunin, tann dagin starvsstevnan byrjar.





Tórshavnar kommuna og Bakkafrost sponsorera tiltakið