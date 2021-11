Tað er altíð stak hugnaligt í Plantasjuni, tá Lions Club Tórshavn skipar fyri sínum árliga jólahugna fyrsta sunnudag í advent

Jólahugni í Plantasjuni sunnudagin

Sunnudagin, sum er fyrsti sunnudagur í advent, skipar Lions Club Tórshavn aftur fyri sínum árliga adventstiltaki fyri alla familjuna. Hesaferð fer stuðulin til KFUK, sum í ár hevur 100 ár á baki.

Sum vant, verður Plantasjan í Havn pyntað við ljósum í greinunum, báli og ljósblussum í ánni, har sum tiltakið er, so tað verður so hugnaligt sum møguligt. Eisini ber til at keypa sær jóladekoratiónir, tilfar til dekoratiónir og annað til hugnan og hitan, ið hoyrir adventini og jólunum til.

Á tiltakinum, sum er frá klokkan 14 til 16.30, ber eisini til at keypa sær kakao, bollar, vaflur og sunkist, ið hoyra einum slíkum jólahugna til. Og somuleiðis kemur Havnar Hornorkestur at lívga løtuna við nøkrum góðum tínum, eins og jólamenninir vitja við onkrum góðum til børnini.

Talan er um eitt tiltak fyri alla familjuna, samstundis sum fólk – eins og vanligt er, tá Lions Club Tórshavn skipa fyri – kunnu stuðla einum góðum og vælgerandi endamáli.

Hesaferð verður tað KFUK í Havn, sum fær ágóðan av jólahugnanum. KFUK fyllir 100 ár í ár og hevur brúk fyri eini fíggjarliga hjálpandi hond, nú ábøtur skulu gerast á KFUK-bygningin í Varðagøtu, og tað vil Lions Club fegið geva sítt íkast til.

Tað er í samráð við koronu-ráðgevingina, at Lions Club Tórshavn í ár tekur uppaftur siðin við jólahugna í Plantasjuni, eftir at tiltakið í fjør var avlýst orsakað av koronu.