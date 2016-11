Jólahugni í Viðarlundini

Dan Klein --- 25.11.2016 - 09:45

Seinnapartin sunnudagin, sum er fyrsti sunnudagur í advent, skipar Lions Club Tórshavn fyri sínum árliga jólahugna





Tað verður millum klokkan 14 og 16.30, at Viðarlundin osar av hugna, luktar av kakao, mandarinum, sunkist og øðrum, umframt at jóladekoratiónir og annað at pynta við fæst, so eingin ivast í, at jólini av álvara eru í nánd.





Sum vant, er Viðarlundin og áin pyntað við ljósketum og øðrum, umframt at Havnar Hornorkestur kemur at spæla góðar jólatónar. Eisini koma jólamenninir at vitja, so her er nakað til bæði stór og smá.





Hjá mongum er Lions-hugnin sunnudagin júst tann løtan, tá skjøtil verður settur á sjálvan jólahugnan, og aftur hesaferð verður roynt at skapa bestu karmarnar, so øll familjan kann fáa eina góða løtu, nú adventin byrjar.





Pengar til gott endamál

Sum øll onnur tiltøk, Lions Club Tórshavn skipar fyri, er endamálið eisini hesaferð at savna inn pengar til eitt vælgerandi ella samfelagsgagnligt endamál.





Hesaferð er avgerð tikin um at veita stuðul til teir føroyingar, ið hava sjúkuna Cystisk Fibrosa. Hetta er ein arvalig sjúka, ið serliga ger um seg í lungunum, men annars mennist ymiskt frá einum sjúklingi til annan.





Einki felag er í Føroyum fyri hesar sjúklingar, og tí fer stuðulin til danska felagið, sum eitur Landsforeningen til Bekæmplese af Cystisk Fibrose, har føroyingar eru limir og eisini fáa hjálp og stuðul.