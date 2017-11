Jørgin Jacobsen settur sum tekniskur leiðari á JT electric

Dan Klein --- 22.11.2017 - 10:18

Jørgin Jacobsen er settur í starv sum tekniskur leiðari á JT electric. Hann kemur úr starvi sum maskinstjóri hjá Australska felagnum Sapura Energy, sum virkar innan oljuvinnuna í Australia og Asia.





Tíðindaskriv, 21. november 2017





Umframt at vera útbúgvin maskinsmiðjur og maskinmeistari, so hevur Jørgin royndir innan leiðslu bæði á landi og í frálandavinnuni kring heimin.





- Vit meta at Jørgin er rætti persónurin at leiða starvsfólk okkara innan tekniska øki, so vit kunnu veita fyrsta floks tænastu til kundar okkara í Føroyum og uttanlands, sigur Suni Justinussen, stjóri á JT electric.

Starvið sum tekniskur leiðari er nýtt í JT electric, og Jørgin byrjar í starvinum 1. Januar. Umframt at leiða tekniska øki hjá JT electric, verður Jørgin eisini partur av leiðsluni í felagnum.





35 fólk starvast í JT electric, og fyritøkan er kend fyri nýhugsan og menning av nýggjum vørum til alivinnuna bæði í Føroyum og uttanlands.