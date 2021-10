Erhard Joensen

løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin og formaður í fíggjarnevnd løgtingsins

Jú Páll - Føroya fólk er X-Faktorurin

Páll á Reynatúgvu frá Tjóðveldi, segði í gjár í síni framsøgurøðu til fíggjarlógaruppskotið 2022, at har var ongin X-Faktor í uppskotinum.

Eg má siga, at eg skilji hann slett ikki, tí í mínari verð, er X-faktorurin sera eyðsýndur.

Alt Føroya fólk er X-Faktorurin.

Føroyingar hava staðið saman um at halda búskapin koyrandi, í mest avbjóðandi tíðum nakrantíð, ung sum eldri.

Tað bleiv spátt, at vit komu at hava risa hall á fíggjarlógini, ja kanska upp til 1,5 mia. í 2020, men hetta bleiv gjørt so dyggiliga til skammar av Føroya fólki.

Øll hava kent sviðan av Koronu, líka frá barninum í vøgguni og til okkara elstu. Men hóast avbjóðingarnar, hevur fólkið, ið búleikast her, framleitt og virkað, nærum sum um onki var hent.

Tá Føroyar lukkaðu niður í fjør vár, fóru nógv at arbeiða heimanífrá, sum hevði við sær ein stóran eftirspurning eftir vørum og tænastum. Hotellini og forrætningar fingu úr at gera (í frástøðu sjálvandi), men hetta virksemið gjørdi, at handilsvinnan blómaði og hotellini kláraðu at hóra undan.

Vit í Sambandsflokkinum hava altíð havt eitt ótrúligt álit á føroyingum og evnunum hjá okkum øllum at tilpassa okkum broytandi viðurskifti.

Sjálvt ikki Korona steðgaði okkum.

