Kaﬀemik og ﬁsk fra Færøerne

Kaffemik og fisk fra Færøerne

Dan Klein --- 05.11.2017 - 09:15

Vi fejrer 4 års fødselsdag for Nordatlantisk Hus: Torsdag den 9. november kl. 13-18 Rådmand Steen Møller byder velkommen kl. 16.





PRESSEMEDDELELSE FRA NORDATLANTISK HUS





Torsdag den 9 november fylder Nordatlantisk Hus 4 år. Vi sætter fokus på husets værdier og inviterer til gratis KAFFEMIK med kaff e og lagkage, workshops og salg af Færøske fi sk. Rådmand Steen Møller, formand for Nordatlantisk Hus, byder velkommen kl. 16.





Dagen starter allerede kl. 13, hvor Nordatlantisk butik åbner med et væld af unikke produkter fra de nordatlantiske lande; sælskind, designtøj, historiske bøger og håndlavede lys og meget andet. Der vil være særlig gode tilbud denne dag.





På torvet udenfor Nordatlantisk Hus sælges Færøske fi sk fanget med krog fra NORDFRA’s fi skebil. De færøske fi sk har levet i det sunde vandmiljø omkring Færøerne og kombineret med det skånsomme fi skeri, er fi skene mere kødfulde og har en fantastisk smag – helt fri for pesticider og antibiotika.





På fødselsdagen har vi workshops med sælskind og skindsyning, hvor man kan prøve at lave sit eget produkt og få en snak om tradition og det gamle håndværk. De Nordatlantiske toner vil sprede sig i hele huset sammen med smuk korsang fra vores nordatlantiske kor.





Senere vil husbandet HEIM spille live musik og skabe stemning, mens der nydes KAFFEMIK med gratis kaff e og kage fra Restaurant Nordatlanten. KAFFEMIK er en traditionel grønlandsk ”selskabelighed”, et åbent hus, hvor gæsterne hygger sig sammen nogle timer - eller så længe det varer at ”drikke to kopper kaff e”.





Dereft er gøres plads til nye gæster. Denne åbenhed og skønne stemning, på tværs af landene, er det NORDATLANTISK HUS kan. Nyd ”en rejse” i de nordatlantiske kulturer og få en spændende snak med deltagere og os fra NORDATLANTISK HUS på denne særlige dag.