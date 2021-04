Kajak-Lasse udgiver debutbog – På eventyr i havkajak

Kajakroeren og foredragsholderen Lasse A. Bøgh deler, i bogen På eventyr i havkajak, ud af sine personlige oplevelser, billedet og erindringer fra hans rejser med sin havkajak rundt i den smukke danske natur.

Pressemeddelelse

Udgives: d. 07. april 2021

Pris: 179,95

ISBN: 9788743031390

Lasse roede i 2019 Danmark rundt i havkajak. Med en alder på dengang 25 år er Lasse den yngste til at gennemføre rejsen på mere end 1.300 kilometer. Tilmed gennemførte han rejsen i de barske måneder februar og marts.

I denne bog deler Kajak-Lasse ud af sine oplevelser fra netop denne rejse, men også fra

sine andre rejser med sin havkajak rundt i Danmark.

Bogen byder på billeder og fortællinger fra de mange dage langs de danske kyster, men

også udvalgte fakta om, hvad Kajak-Lasse benytter af grej og kundskaber for at rejse

nationalt i havkajak, tilmed på alle tider af året.

Bogen kan købes via din online boghandler så som saxo.dk, Bogidé.dk, eller via forlaget www.BoD.dk

Lasse formår at skabe en indlevende bog, som drager læseren med på eventyr. Læserne vil både blive

inspireret til selv at ønske sig på tur i kajakken, men de vil også få respekt for både naturens kræfter og de kompetencer det kræver, for at ro den type havkajak som Kajak-Lasse udøver.

Hjemmeside: www.kajak-lasse.dk

E-mail: kontakt@kajak-lasse.d