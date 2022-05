Kampdag har pustet til gamle brudflader hos fagbevægelsen

Hverken den socialdemokratiske statsminister eller fagbevægelsens øverste frontfigur taler i Fælledparken til første maj-arrangement på søndag. Det har blandt nogle af de mindre forbund i FH pustet til debatten om, hvor tæt den store hovedorganisation skal være på Socialdemokratiet.

Foto: Første maj-arrangementet har de senere år været præget af uroligheder . Blandt andet derfor - og for at sætte fokus på Slaget på Fælleden - har FH Hovedstaden besluttet ikke at have partiledere på hovedscenen, ligesom formand Lizette Risgaard heller ikke taler. Det har givet anledning til undren blandt nogle af FH's medlemsforbund. Foto: Colourbox

ANALYSE fra 1. maj:

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør