Neyðugt er at broyta okkara skattareglur soleiðis, at tað ikki skal loysa seg betur at arbeiða uttanlands heldur enn í Føroyum.Vitjið valsíðuna hjá Vinnuhúsinum, og lesið valynskið í fullari longd: Kappingin um arbeiðsmegina skal verða jøvn.