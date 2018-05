Kastið tubbakið á bálið komandi hósdag

Dan Klein --- 29.05.2018 - 08:00

Í brævi til Kommunurnar kring landið, heita vit á tær um at hjálpa fólki komandi hósdag, sum er altjóða roykfríur dagur, at gera enda á tubbakinum og lata tað fara upp í royk á ein øðrvísi hátt enn vanligt.





Vit hava brent 1,2 tons av hoyggi í farnu viku, hetta fyri at vísa á, hvussu nógv verður roykt í Føroyum uppá eina viku. Vit heita á kommunurnar um at gera bál, so fólk fær henda møguleikan, nevniliga at kasta tubbakið á bálið.





Niðurteljingin er byrjað: “Tað eru tríggir dagar, til tú ert roykfríur”





fakta:

Í Føroyum verður roykt árliga umleið 55 tons av tubbaki





Í Føroyum verður roykt árliga fyri umleið 120 milliónir krónur













