KHADAR-GRÝLAN

Kære Christian !

Det færøske folk har i en tid fulgt folketingsmedlem Naser Khaders færden i pressen med stor iver. Uden kendskab til øernes bebyggere og uden nogensinde at have aflagt et besøg i landet generaliserer han vidt og bredt om at færingerne efter hans mening kan udråbes for at være de nordiske muslimer. Dermed mener han fundamentalister. Selvfølgelig tilkommer det enhver, også i Danmark, at have sin mening om færingernes åndelige habitus. Vi er jo et fredeligt og frisindet folk.

For en tid siden optrådte Naser Khader i Ekstra Bladet iklædt den færøske nationaldragt. Afbildet i et skilderhus, med dansk parlamentarismes arnested, Christiansborg, som baggrund. Dette skete i forbindelse med fastelavnsfesten i København. Og det har undret mange, at manden der er folkevalgt parlamentariker i Danmark, netop havde valgt sig den færøske nationaldragt som karnivalskostume.

Dragten bliver på Færøerne på det nærmeste betragtet som en slags helligdom, et symbol på linje med det færøske flag. Og ingen skal betvivle hvad der ville ske med en person på øerne der anfægtede eller forbrød sig offentligt imod disse nationale symboler.

Går ud fra og håber at det danske folk har det på samme måde med hensyn til det danske flag - Dannebrog. I det historiske lys ved vi fra Færøerne, at en batalje ved Olajfesten i 1930, hvor Páll Patursson fra Kirkjubø skar Dannebrog ned fra flagstangen udenfor Lagtingshuset, i Tórshavns bymidte, fik det danske personsgalleri på øerne til at koge af vrede og at de danske myndigheder såsom politi, amtmand etc. betragtede sagen med største alvor.** Velsagtens fordi de følte at den danske nationalitet var angrebet.

Pálls formildende omstændigheder var trods alt, at færingerne havde kæmpet for national frihed, sprog og flag i længere tid, og som en af nationalbevægelsens frontkæmpere valgte han at udvise sin fortvivlelse over dansk kolonialisme på Færøerne med denne handling. Det var ingenlunde hans hensigt at latterliggøre et dansk nationalsymbol. Således som Naser Khaders hensigt helt klart er det i hans nærmest idiotiske og substansløse enegangskrig imod et helt folk.

Ifølge et interviev som den færøske journalist Eyðun Klakstein havde med Naser Khader i Sosialurin den 28. februar 2004 siger folketingsmedlemmet at han var lidt i tvivl forud for karnevallet om han skulle iklæde sig den færøske nationaldragt eller han skulle iklæde sig som en knækket cigaret, dette set i lyset af, at han udover at genere det færøske folk, også har i sinde at kæmpe for flere røgfrie områder i Danmark.

Nu er det utænkeligt at sætte spørgsmålstegn ved det varme hjerte som den nuværende formand for Folketinget har over for det færøske folk. Det skulle være underligt andet, som født og delvist opvokset på øerne. Hensigten med brevet er udelukkende at få en tilkende-givelse fra Folketingets formand om hvad han mener om denne hændelse, hvor et folketingsmedlem, i dette tilfælde hr. Naser Khader, forbryder sig imod et nationalt symbol på Færøerne, som nationaldragten vitterligt er det, og misbruger den i et næsten sygeligt forsøg på at latterliggøre et helt folk.

Som folketingsmedlem p.t. formoder undertegnede at formanden tager sagen op til videre drøftelse i Folketingets formandsskab efter denne henvendelse og kommer med et svar til undertegnede om hvordan man i dansk parlamentarisme vurderer en sag som denne, og hvorledes man agter at agere på den.

Denne skrivelse skal ingenlunde forstås som et partipolitiskt skridt, men udelukkende som en henvendelse til dansk folkestyres øverste ledelse om at vurdere og muligvis agere på en sag der helt klart har stødt et helt folks stolthed og værdighed.

Da hr. Naser Khader har misbrugt danske og delvist færøske medier i sit politiske felttog mod det færøske folk, forbeholder undertegnede sig retten til at viderebringe denne skrivelse til både den danske og den færøske presse samt til den uheldige hovedperson i sagen - hr. Naser Khader,mf.

Med de venligste hilsener.

Tórbjørn Jacobsen,mf.

Tjóðveldisflokkurin og

