Naser Khader: Nu er det slut. Men der var engang, hvor Khader var en af Danmarks mest populære skikkelser. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Khader: Fra ”Vor tids Kennedy” til skurkerolle

Naser Khaders dage som politiker var talte, det øjeblik MeToo ramte Folketinget. Men Khaders selvforskyldte nedtur ændrer ikke på, at han kommer til at efterlade sig et gabende hul i kampen mod islamisk fundamentalisme.

Foto: Naser Khader: Nu er det slut. Men der var engang, hvor Khader var en af Danmarks mest populære skikkelser. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

ALTINGET:

Analyse af Erik Holstein...