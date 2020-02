Kina raser over dansk Skamstøtte

Kina har forsøgt at stoppe opstillig af skulpturen der er rejst foran Folketinget



1. Fernisering af skamstøtten foran folketinget

2. Stor pressebevågenhed fra Jyllands-Posten, over The New York Times, til South China Morning Post

3. Kina forsøgte at true Københavns Kommune, for at få forbud mod Skamstøtten

4. Kina udsender bandbulle imod skamstøtten

5. Folketingets kulturudvalg støtter Skamstøtten

6. 1000 hongkonger skiver på vores facebook og den amerikanske



7. Små Hongkong skulpturer og brocher/pins

8. Co2 Neutral - Solceller

9. En rose

10. Bertolt Brecht , Marianne Knorr og Galschiøt i Svenborg

11. Fernisering Galschiøt udstilling i Frederikssund 29. februar kl. 13:00 ambassadør sender sin støtte på Twitter7. Små Hongkong skulpturer og brocher/pins8. Co2 Neutral -på Galleri Galschiøt9. Entil en forfulgt iransk kvinde10. Bertolt Brecht , Marianne Knorr og Galschiøt id 21 feb kl. 19:3011. Fernisering Galschiøt udstilling i Frederikssund 29. februar kl. 13:00





Kære Infoliste

D.23januar stillede vi Skamstøtten foran Christiansborg. Det var en kæmpe succes med mange mennesker, flere politikere og en masse dansk og international presse. Se video fra ferniseringen



her TV Avisen (DR) Odense Ser Rødt og fotos: Link her D.23januar stillede vi Skamstøtten foran Christiansborg. Det var en kæmpe succes med mange mennesker, flere politikere og en masse dansk og international presse. Se video fra ferniseringenKina forsøgte at sabotere opstillingen, ved at true Københavns kommune allerede før ferniseringen og da det ikke lykkedes sendte Kinas Ambassadør en bandbulle imod at Danmark havde tilladt denne skulptur opstilling. Efterfølgende har skamstøtten skabt en masse debat, både i folketinget og i dansk og international presse, selv The New York Time har omtalt opstillingen - se presselisten



Kina truede Københavns Kommune

(Se notatet her ) Opstilling af Skamstøtten har fået stor opmærksomhed i både danske og internationale medier (bl.a. New York Times). Ikke mindst da Jyllands-Posten kunne afsløre, at Kina d. 22.01.2020 forsøgte at presse Københavns kommune til at tilbagetrække tilladelsen til opstillingen af Skamstøtten, og ifølge et notat truede kommunen med at ”Statuen ville være skadelig for dansk-kinesiske relationer”.



Ytringsfrihed må ikke bruges til at kritisere Kina

Da det ikke lykkedes Kina at stoppe opstillingen af Skamstøtten, udsendte den kinesiske ambassade i København i stedet d. 23.01.2020 et officielt statement. Her fordømmes opsætningen af Skamstøtten, som de kalder ”en konspiration” der har til formål at ”blande sig i Kina og Hongkongs interne anliggender” og ”undertrykke Kinas udvikling”.





(Se Kinas officielle Statement her )



Er ytringsfriheden under pres i Hongkong? Man kunne passende spørge sig selv: når kinesiske myndigheder med trusler forsøger at presse ytringsfriheden i Danmark, hvordan har ytringsfriheden det så i Hongkong og andre dele af Kina? I udtalelsen skriver Kina ligeledes at ytringsfriheden ikke betyder, at man har lov til at kritisere et andet land (læs Kina). Det viser med frygtelig tydelighed behovet for at sætte spørgsmålstegn ved Kinas syn på ytringsfrihed og andre basale menneskerettigheder!Er ytringsfriheden under pres i Hongkong? Man kunne passende spørge sig selv: når kinesiske myndigheder med trusler forsøger at presse ytringsfriheden i Danmark, hvordan har ytringsfriheden det så i Hongkong og andre dele af Kina?





Folketingets kulturudvalg støtter Skamstøtten

Folketingets kulturudvalg kaldte d. 4.2.2020 kulturminister Joy Mogensen og udenrigsminister Jeppe Kofod i åbent samråd vedrørende kinesiske myndigheders indblanding i kulturbegivenheder i Danmark. Her kom det frem at Kinesiske myndigheder, ifølge kulturministeren, i mindst 4 tilfælde har forsøgt at presse danske myndigheder og kulturinstitutioner til at droppe kunst og kunstnere som blev anset for kritiske overfor Kina. Et enigt samråd med partier på tværs af folketinget bakkede på samrådet op om kunstens ret til ytringsfrihed, også selvom den er kritisk over for Kina!



Vi har modtaget mange støtteudtalelser, over 1000 hongkonger har kommenteret på vores facebookside. Vi var alligevel ret forbavset over at den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, udsendte et tweet der støtter opstillingen af skamstøtten (se hendes tweet (se hendes tweet her



Små Hongkong skulpturer:

Galschiøt har lavet en række mindre unikke Hongkong skulpturer, der under ferniseringen blev givet til samarbejdspartnerne Amnesty International og Alternativet. Folketingets kulturudvalg kaldte d. 4.2.2020 kulturminister Joy Mogensen og udenrigsminister Jeppe Kofod i åbent samråd vedrørende kinesiske myndigheders indblanding i kulturbegivenheder i Danmark. Her kom det frem at Kinesiske myndigheder, ifølge kulturministeren, i mindst 4 tilfælde har forsøgt at presse danske myndigheder og kulturinstitutioner til at droppe kunst og kunstnere som blev anset for kritiske overfor Kina. Et enigt samråd med partier på tværs af folketinget bakkede på samrådet op om kunstens ret til ytringsfrihed, også selvom den er kritisk over for Kina!Vi har modtaget mange støtteudtalelser, over 1000 hongkonger har kommenteret på vores facebookside. Vi var alligevel ret forbavset over at den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, udsendte et tweet der støtter opstillingen af skamstøttenGalschiøt har lavet en række mindre unikke Hongkong skulpturer, der under ferniseringen blev givet til samarbejdspartnerne Amnesty International og Alternativet.



Skulpturerne er en serie skitser, der er lavet til de store skulpturer, der står på slotspladsen. De forestiller aktivisterne, der slås for at bevare ytringsfriheden i Hongkong. Alle skulpturer er unikke, koster 3.300kr og kan købes på galleriet





Brocher/Pins

Galschiøt har også lavet 4 forskellige brocher/ pins i bronze, som er lavet i forbindelse med opstillingen af Skamstøtten på Slotspladsen. Miniskulpturerne er lavet over de store maskeskulpturer der er sat på siderne af Skamstøtten. De kan bæres både af mænd og kvinder som et signal om, at man støtter demokratibevægelsen, og er mod Kinas undertrykkelse af basale menneskerettigheder i Hongkong.



Ideen til brochen er inspireret af den tidligere udenrigsminister i USA Madeleine Albright, der netop brugte brocher/pins til at signalere forskellige personlige standpunkter i offentlige sammenhænge. Vi håber at politikere og meningsdannere vil bære denne Hongkong brochen. De kan også købes i galleriet og koster 500kr.pr. stk.



Kærlig hilsen



Kasper Ejlskov (administrator) og Jens Galschøt samt de hårdtarbejdene gallerister på værkstedet