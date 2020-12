Kirkjubókin í Vágum

Tann spennandi verkætlanin hjá Felagum Varðanum um at fáa tær elstu føroysku kirkjubøkurnar úgivnar í einari keldukritiskari útgávu tykist at ganga væl.

Í juli komu báðar tvær út um Eysturoyar prestadømi. Í november kom tann fyri Norðoyggjar út, og nú mikukvøldið klokkan sjey verður tann fyri Vágarnar og Mykines løgd fram í bygdarhúsunum í Miðvági.

Har fer Jørgen Niclasen at bjóða vælkomin. Jógvan Ravnsfjall fer at greiða frá teimum prestum, sum hava skrivað kirkjubøkurnar. Inga Poulsen Dam, sum førir kirkjubøkurnar í Vágum, fer at greiða frá tann týdning tær hava og hvat leik og lærd kunnu fáa burtur úr teimum, serliga nú tær verða prentaðar og gjørdar atkomuligar. At enda fer Zakarias Wang vegna Felagið Varðan at handa ritstjóranum Johan G. Mikkelsen fyrsta eintak av bókini.

Ætlanin er at næsta bindið fer at vera um Norðstreymoy. Síðan kemur fyrra bindið um Suðurstreymoy, tað um Suðuroy og tað um Sandoy, og síðan seinna bindið um Suðurstreymoy.

Í hvørjum bindi er navnayvirlit, har til ber at finna bæði persónnøvn og staðarnøvn, so bøkurnar kunnu nýtast sum handbøkur hjá øllum teimum, sum vilja fáa nakað at vita um sína ætt ella sína bygd.

Av tí at mong flyta millum prestagjøld fæst ikki full nytta burtur úr tilfarinum uttan eitt heildaryvirit yvir allar bøkurnar, og hetta kemur at gerast tígginda bindið í ritrøðini. Men tá síggja vit eisini hvussu nær vit øll eru skyld sum búgva í Føroyum .

Felagoð Varðin