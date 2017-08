KIRSTIN DJURHUUS 25 ÁRA STARVSDAG

Dan Klein --- 19.08.2017 - 09:55

Lítil samkoma var nú seinnapartin á Heiminum í Vallalíð, har tað varð hátíðarhildið, at Kirstin Djurhuus hevur 25 ára starvsdag. Í hesum sambandi vitjaði eisini borgarstjórin, sum helt røðu fyri Kirsten. Hon segði m.a.:





- Góða Kirstin. Tú er uppvaksin í Oyndarfirði. Oyndarfjørður var rættiliga fjarskotin og avbyrgdur í tínum barnaárum, men har var nógv lív í, hóast tú helst hevur verið um 12 ára aldur, tá vegasambandið kom.





- Røsk hevur tú verið og fór fyrst í húspláss í heimbygdini, áðrenn tú flutti til Havnar. Tá tú vart liðug við húsplássini byrjaði tú sum hjálparfólk á Frítíðarheiminum við Skrivaragøtu og var har í nógv ár.





- Í januar 1989 søkti tú inn á Læraraskúlan at lesa námsfrøði og kom inn. Tú fekk fekk prógv á sumri 1992.





- Eftir tað hevur tú trúføst arbeitt hjá Tórshavnar kommunu. Fyrst sum stovunámsfrøðingur eina stutta tíð í Býlingshúsinum undir Fjalli. Eftir tað hevur tú arbeitt sum leiðari í Býlingshúsinum Millum Gilja og í Dagstovninum við Landavegin.





- Og seinastu árini hevur tú starvast her á Heiminum við Vallalíð. So samanlagt hevur tú frá sumri 1992 til í ár arbeitt í 25 ár hjá Tórshavnar kommunu.





- Arbeiðsfelagarnir siga um teg, at tú ert ógvuliga familju- og heimkær. Tú hevur títt heim við Villingardalsvegin, har tú hevur búð síðan fyrst í 90'unum saman við manninum Helga - áðrenn tað búðu tit á Argjum í nøkur ár.





- Tað verður sagt, at heimið hjá ttykkum altíð hevur verið opið fyri familjunum uppá báðar síður. Tað eru sostatt ómetaliga nógv, sum hava sitið væl heima hjá tykkum.





- Mamman, sum býr hjá tær, er nú 92 og eg skilji at tit hava tað fínt saman.





- Eisini hevur tú tikið familjuna hjá svogrinum - beiggja Helga - til tín og ígjøgnum tey ert tú blivin vælsignað við ommubørnum, sum tú elskar at vera saman við og vera um.





- Tínir starvsfelagar siga, at tú ert ein erligur persónur sum avgjørt ikki er bangin fyri at taka tøk.





- Tú ert eisini ein mentað kvinna, hevur áhuga fyri føroyskum dansi og Tøkum Lætt hevur eitt stórt pláss í tínum hjarta. Og so skilji eg, at títt størsta frítíðarítriv er at binda, og at tú bindur eitt plagg fyri og annað eftir.





- 25 ár er eitt langt tíðarskeið at virka fyri sama arbeiðsgevara og kundi bent á, at tú hevur trivist í starvinum. Men ikki minst eru slík starvsfólk ein fongur fyri kommununa, tí trúføst starvsfólk sum tú við so mongum og drúgvum royndum hanga ikki á trøunum.





- Fyri okkum í Tórshavnar kommunu hava trúføst starvsfólk ein heilt serligan týdning, tí tey eru okkara barometur í sambandi við trivnaðin á arbeiðsplássunum.





- Og eftir hesum at døma, so kann Tórshavnar kommuna ikki vera eitt so galið arbeiðspláss, segði Annika Olsen at enda, áðrenn hon handaði Kirsten gávu og blómur frá kommununi.