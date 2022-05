Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

KL kræver ”klare svar” fra regeringen efter endnu et år med stigende socialudgifter

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområdet er steget med 1,6 milliarder kroner fra 2020 til 2021. Derfor vil KL forud for økonomiforhandlingerne have regeringen til at forklare borgerne, hvilken velfærd de kan forvente med den økonomi, der er til rådighed. ”De er nødt til at deltage lidt i forventningsafstemningen,” lyder det fra KL’s formand.

