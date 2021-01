KL og tænketank kritiserer regeringens plan om at lukke forbrændingsanlæg

Efter selv at have analyseret muligheder og fremlagt en \"dødsliste\", kritiserer KL nu regeringen for at ville sløjfe affaldsforbrændingsanlæg frem mod 2030. Billedet er fra præsentationen af regeringens udspil til CO2-reduktioner i affaldssektoren tilbage i maj. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)