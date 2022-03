Den amerikanske præsident kunne som én af de første lykønske Charles Michel med genudnævnelsen som formand for Det Europæiske Råd. Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix

Klodset EU-chef får en tur mere i formandsstolen

EU-topmødeleder Charles Michel skal sidde to et halvt år mere i spidsen for de 27 stats- og regeringschefer som formand for Det Europæiske Råd.

Rikke Albrechtsen

EU-redaktør