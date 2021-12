Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Københavns udgifter til behandling af alkoholmisbrug eksploderer

Københavns Kommunes udgifter til private tilbud for alkoholbehandling er næsten fordoblet på blot tre år. Kommunen har dog ingen mulighed for at føre kontrol med, hvilken behandling borgerne får for kommunekronerne, og det møder hård kritik fra socialborgmester. Professor anbefaler nationale retningslinjer for kvalitet, og det er de private tilbud klar på at leve op til.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Københavns udgifter til behandling af alkoholmisbrug eksploderer - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Simon Lessel

Journalist

Søren Dahl

Journalist