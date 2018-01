Mikudagin 10. januar hevur Krabbameinsfelagið Opið hús. Opið hús er eitt tilboð, ætla fólkið, sum hava ella hava havt krabbameini.

Kom til Opið hús hjá Krabbameinsfelagnum

Dan Klein --- 06.01.2018 - 09:30

Mikudagin 10. januar hevur Krabbameinsfelagið Opið hús. Opið hús er eitt tilboð, ætla fólkið, sum hava ella hava havt krabbameini.

Opið hús,verður í hølunum hjá Krabbameinsfelagnum á Grønlandsvegi 58 í Havn, frá kl 13.00 -15.00.

Høvi verður at støkka inn á gólvið, og fáa ein drekkamunn, eitt prát við onnur í somu støðu ella við starvsfólk á felagnum um tørvur er á tí.

At hitta onnur í líknandi støðu kann gera stóran mun. Okkara royndir vísa, at tað hjálpir at tosa við onnur og seta orð á og deila ymiskar upplivingar. Hetta minkar um óttan, og tú fært lættari greiðu á kenslum og tonkum. Lívsmótið og lívsgóðskan gerst størri, og dagligu avbjóðingarnar verða lættari.