Jesper Olsen blev i 2020 formand for Transparency International. Desuden arbejder han som ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

Korruptionsbekæmper foreslår nye krav til udnævnelser af topembedsmænd

Sager om mink og en ulovlig instruks får Transparency International Danmark til at rejse en diskussion om behov for klarere kriterier for at udpege topembedsmænd, og om det er uhensigtsmæssigt, at Djøf både er fagforening for departementschefen og den fuldmægtige.

Sine Riis Lund

Journalist og redaktør