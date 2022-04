Krabbameinsfelagið fegnast um nýggja krabbameinsætlan fyri Føroyar

Fríggjadagin 8. apríl 2022, varð nýggja krabbameinsætlanin handa Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismanni í heilsumálum.

Høvuðsendamálið við nýggju ætlanini er at styrkja fyribyrgingina av krabbameini og betra um grundarlagið fyri at bjóða føroyskum krabbameinssjúklingum dygdargóðar útgreiningar- og viðgerðargongdir, ið verða settar í gongd tíðliga, og sum eru samanhangandi fyri sjúklingin.

Okkara vón er at tilmælini í krabbameinsætlanini fara at vísa á, og fyrireika bæði politiska myndugleikan og heilsuverkið til, hvat skal setast í verk, fyri at náa málinum um at minka um vandan at fáa krabbamein og lætta um sjúklingagongdina hjá teimum, sum verða rakt av krabbameini.

Nýggja krabbameinsætlanin kann takast niður her

Les tíðindaskrivið hjá Heilsumálaráðnum her