Jens Rohde og Isabella Arendt til Kristendemokraternes sommergruppemøde i august 2021. I dag har Jens Rohde meddelt, at han ikke genopstiller til folketinget, men søger nye veje udenfor politik. Det falder tilfældigvis sammen med, at han stiller et beslutningsforslag, der går imod partilinjen på abortspørgsmålet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Kristendemokraternes Jens Rohde går imod sit parti i abort-spørgsmål: ”Der må ikke sættes spørgsmålstegn ved retten overhovedet”

På vej ud af politik går Kristendemokraternes eneste MF’er stik imod sin partitop og stiller beslutningsforslag om, at den danske regering skal kæmpe for at gøre aborten til en ”ukrænkelig og umistelig internationalt anerkendt rettighed”. Han håber, at Kristendemokraterne endegyldigt lægger spørgsmålet om abort ned ved aktivt at kæmpe alle kvinders sag.

Paula Larrain

Redaktør