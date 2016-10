Kristin valdi ikki sjálvur at fara av listanum

Kristin valdi ikki sjálvur at fara av listanum, men var koyrdur av listanum kl 15:34 við telduposti frá Signar Dam.





Eg vil hervið koma við hesi rættleiðing um pástandin frá Signar Dam viðv. parti av okkara samskifti viðv. uppstillingini á Tvøroyri. Eg haldi at tú, Signar Dam, ríður niðaliga. Eg eg eri vitandi um at tað, hóast alt eru hampafólk í nevndini í Suðuroyar Norðara Javnaðarfelag, sum eru óvitandi um hetta tíðindarskiv tú sendir út til allar fjølmiðlar í kvøld.





Eg vil gjarna at øll Tvørafólk og Føroya fólk annars, sígja hetta samskifti, og tí almannakunngerið eg hetta her.





Hetta brævið varð sent til signar.dam@gmail.com; aksel@tinganes.fo: Marit@tvoroyri.fo: 16.10.2016 kl. 12:50 og ongin teldupostur er sendur 15.10.2016





Sum siðvenja er runt í landinum, har stillað verður upp til kommunuval og soleiðis er eisini hjá javnaðarflokkinum at fyrst valdi er í uppskoti til borgarstjóra, har javnaðarflokkurin fær tann møguleikan. Ogur vistu til síðsta kommunuval í november 2012, hvat støðan bleiv tá, javnaðarflokkurin var um at missa borgarstjóran, og fyri ikki at koma aftur í tað støðu, spyrji jeg teg sum formann í felagnum um hetta ikki kann verða ein avtalað ella semja millum valevnini at fyrst valdi verður borgarstjórið um flokkurin kemur í meiriluta, ogur kunnu stilla 11 fólk upp, og sjey av hesum hava so møguleikan at blíva vald, sjálvur virði og stuðli fult tí , ið verður fyrst valdur til borgarstjóra.





Kann jeg fáa svar uppá hetta, innan kl. 17:00 ídag, tí býráðið skal norðureftir at gera fíggjarætlan fyri 2017, og ogur verða ikki aftur fyrenn týsdagin.





Vinarliga





Kristin Michelsen

borgarstjóri