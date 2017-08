Kristinu Samuelsen, kanningarstjóri

Dan Klein --- 19.08.2017 - 09:10

Aftaná áheitan frá 15 løgtingsmonnum um at seta kanningarstjóra at kanna málið um leiklutin hjá Høgna Hoydal, landsstýrismanni, í sambandi við flyting av veiðiloyvum, og hvørt Aksel V. Johannesen, løgmaður, hevur røkt eftirlitsskyldu sína á fullgóðan hátt í hesum sambandi, hevur Páll á Reynatúgvu, løgtingsformaður, í dag sett Kristinu Samuelsen, advokat, sum kanningarstjóra at kanna hetta málið.





Kristina Samuelsen, hevur í fleiri ár arbeitt á Løgtingsskrivstovuni, til hon fyri fáum árum síðani valdi at royna seg sum advokatur, skal nu kanna Høgna Hoydal og Aksel V. Johannesen.