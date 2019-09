KT-felagið vil útbúgva fleiri KT-fólk

Samstarv við Eysturskúlan er komið í lag. Fyrstu næmingarnir á KT-breytini byrjaðu í síðstu viku.



Hetta er fyrstu ferð, næmingar á NámX hava kunnað valt KT-breyt. Hetta valið hava 23 næmingar tikið, sum hetta komandi árið koma at hava um ymiskt innan KT. Millum evnini eru forritan, uppsetan av KT-útbúnaði og officepakkin.



”Tað hevur sera stóran týdning, at vit sum felag gera okkara til bæði at útbúgva KT-fólk, men eisini at fyrireika borgarar til talgildu framtíðina” sigur Ulla Joensen, forkvinna í KT-felagnum



KT-felagið setti sær í 2017 sum mál, at tað skulu vera 1000 KT-fólk í Føroyum. Men í einari vinnugrein sum KT og telesamskifti, er tað sera týdningarmikið at starvsfólkini hava røttu førleikarnar at loysa neyðugu uppgávurnar.



”Tí er tað altavgerandi at gera íløgur í KT. Bæði í undirstøðukervi, men eisini í útbúgving” sigur Ulla Joensen at enda.