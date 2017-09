Kunnandi fundur um arbeiði í tunlunum Norður um Fjall

Dan Klein --- 23.09.2017 - 09:45

FERÐSLUTRYGD: Í næstum fer SEV undir at leggja kaðlar gjøgnum tunlarnar Norður um Fjall. Neyðugt verður tí at stongja tunlarnar um náttina, meðan arbeitt verður. Í hesum sambandi verður skipað fyri kunnandi fundi um innihaldið í verkætlanini, og hvussu hetta arbeiðið fer at ávirka ferðsluviðurskiftini í tunlunum.





Virksemið norðan fyri tunlarnar Norður um Fjall er økt munandi seinastu árini. Hetta hevur millum annað við sær, at neyðugt er at økja um el-orkuna í økinum. Tí fer SEV komandi mánaðirnar undir arbeiðið at leggja el-kaðlar gjøgnum tunlarnar Norður um Fjall. Talan er um eitt heldur krevjandi arbeiði, sum tekur tíð, og sum tískil eisini fer at ávirka ferðsluna í tunlunum. Arbeiðið byrjar hálvan oktober og fer væntandi at taka umleið seks mánaðir. Í hesum tíðarskeiði verða tunlarnir stongdir, meðan arbeitt verður millum klokkan 23.00 á kvøldi til 05.30 á morgni. Tó sleppur ferðsla ígjøgnum tunlarnar kl. 01.00.





Í sambandi við fyrireiking av arbeiðinum eru serligar trygdarætlanir gjørdar fyri arbeiðið, soleiðis at trygdin í tunlunum verður minst møguliga ávirkað , meðan arbeitt verður. Hvørja nátt verður tyrvt út yvir aftur grevsturin, og vegurin verður somuleiðis javnan vaskaður, soleiðis at ferðslan um dagin verður minst møguliga nervað av arbeiðinum. Tá arbeiðið er liðugt, verður øll vegbreiddin asfalterað av nýggjum.





Kunnandi fundur í Skúlanum á Fossanesi í Norðdepli

Skipað verður fyri kunnandi fundi um hetta arbeiðið mikudagin 27. september kl. 19.00 í Skúlanum á Fossanesi í Norðdepli, har umboð fyri SEV, Landsverk, kring liggjandi kommunurnar og tilbúgvingina í Norðoyggjum vera til staðar. Endamálið við fundinum er at geva øllum áhugaðum innlit í verkætlanina, hví hetta arbeiðið er neyðugt at fara undir júst nú, og eisini at geva øllum innlit í tíðarætlan fyri verkætlanina og broyttu ferðsluviðurskiftini í tunlunum hetta tíðarskeiðið.





Skrá

Kl. 19.00: Vælkomin: Umboð fyri kommunurnar

Kl. 19.15: Verkætlanin: SEV

Kl. 20.00: Ferðslutrygd og –viðurskiftir: Landsverk





Aftaná ber til at gera viðmerkingar og seta spurningar.

Øll áhugaði eru vælkomin.