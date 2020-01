Kunning frá føroysku sendistovuni í Kina í sambandi við coronavirussmittuna

Nú, ið nýtt sonevnt coronavirus er farið at gera um seg í Kina, verður við hesum gjørt vart við, at føroyingar, ið uppihalda seg í Kina, umhugsa at fara hagar, ella av øðrum ávum hava spurningar viðvíkjandi íkomna sóttarvandanum, eru vælkomin at venda sær til sendimann Føroya í Kina við at:







ringja á føroyska fartelefonnummarið +298 556101, ella

ringja á kinesiska fartelefonnummarið +86 132 6343 5460.



