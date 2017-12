Kunning til limirnar viðvíkjandi verkfalsraktum arbeiði

Dan Klein --- 20.12.2017 - 07:09

Í samband við verkfallið hjá Føroya Pedagogfelag hevur leiðslan í Almannaverkinum gjørt vegleiðing um, hvussu arbeiðið kann skipast. Hendan vegleiðing er ikki í tráð við sáttmálar ella galdandi reglur fyri arbeiði, sum er rakt av verkfalli.





Heilsuhjálparafelagi Føroya, Heilsurøktarafelagið og Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar hava í felag sent skriv til Almannaverkið og Fíggjarmálaráðið har vit hava átalað gjørdu mannagongdina.





Tað er heilt greitt, at við hesari vegleiðing roynir Almannaverkið, óheimilað, at umleggja arbeiðstíðirnar á stovnum radikalt við tí endamáli at fáa limir í øðrum feløgum, í hvussu er óbeinleiðis, at gera verkfalsrakt arbeiði.





Feløgini meta tí, at tað er neyðugt við einari vegleiðing til okkara limir, nú trýst verður lagt á teir fyri at átaka sær verkfalsrakt arbeiði.





Galdandi er; at møgulig nýggj vaktarætlan skal altíð gerast eftir reglunum í sáttmálunum hjá feløgunum. Tað merkir heilt einfalt, at arbeiðsgevari kann ikki leggja nýggja vaktarskipan í sambandi við verkfallið hjá Føroya Pedagogfelag.





Sáttmálaásetingar um umlagdir tímar kann ikki brúkast undir verkfallinum.





Fólk, sum ikki eru í verkfalli, skulu:

• gera tað sama arbeiðið undir verkfallinum, sum tey gjørdu undan verkfallinum

• møta upp til tær tíðir, sum galdandi vaktarskema ásetir

• átaka sær ongar nýggjar uppgávur

• átaka sær hvørki fleiri vaktir, umlagdar vaktir, meirarbeiði ella yvirtíðararbeiði.





Orkan og ágrýtnið til at krevja undantøk frá Føroya Pedagogfelag og broytingar í arbeiðstíðum hjá okkara limum hevði verið betri brúkt, um tað varð brúkt til tað, sum veruliga kann loysa allar trupulleikar: At tingast við Føroya Pedagogfelag um nýggjan sáttmála.