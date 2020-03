Kunning um Coronavirus

Í sambandi við at coronavirussmittan (covid-19) hevur spjatt seg víða seinastu mánaðirnar, verður gjørt vart við, at føroyingar, sum eru staddir uttanlands, eru vælkomnir at venda sær til Uttanríkis- og mentamálaráðið um møguligar spurningar á telefon +298 30 65 00 . Uttanfyri vanliga arbeiðstíð kanst tú ringja á +298 551008 ella +298 556106.





Harumframt hava Føroyar sendistovu í Keypmannahavn, Reykjavík, London, Brússel, Moskva og Beijing, sum tú eisini ert vælkomin at venda tær til, um tú hevur spurningar.





Á heimasíðuni hjá danska uttanríkisráðnum sæst ein ferðavegleiðing.





Vilt tú vita meira um coronavirussmittuna, ber til at lesa meira á hesum heimasíðum: