Kunning um fútabannið móti Kringvarpinum

Dagur og vika hevði í gjárkvøldið eitt innslag um fund, sum umboð fyri landsstýrið tann 11. november høvdu við útlendskt sendiumboð.





Kringvarpið upplýsti, at tað hevði fingið fútabann ímóti at endurgeva innanhýsis upplýsingar um, hvat varð ført fram á hesum fundi.





Orsøkin til, at landsstýrið heitti á fútarættin um at leggja fútabann, er, at Kringvarp Føroya hevði ætlanir um at brúka eina upptøku, ið stovnurin av órøttum hevði fingið hendur á.





Føroya Rættur hevur í avgerð síni lagt dent á, hvussu Kringvarp Føroya fekk hesa upptøkuna til vega. Føroya Rættur staðfestir, at um Kringvarp Føroya brúkti hesar upplýsingar, vildi tað sannlíkt verið í stríð við revsilógina.





Eisini leggur rætturin dent á, at hevði talan verið um skrivligar upplýsingar, høvdu hesar upplýsingar verið undantiknar reglunum um alment innlit, tí talan er um vardar innanhýsis upplýsingar.





Í millumtjóða viðurskiftum mugu partarnir kunna líta á, at teir kunnu umrøða viðurskifti í trúnaði, tá tað er neyðugt. Annars verður tað trupult hjá londum at samstarva. Tað hevur týdning, at Føroyar virða hetta og eru ein álítandi samstarvspartur í altjóða samfelagnum.





Spurningurin um, hvørt fútabannið varð lagt av røttum, skal leggjast fyri Føroya rætt innan eina viku eftir, at fútabannið varð sett.





Føroya landsstýri









Landsstýrið hevur ikki fleiri viðmerkingar, so leingi Føroya Rættur viðger málið.