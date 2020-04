Kunningarfilmur til skúlabørn

Í sambandi við at skúlarnir so smátt byrja at lata upp aftur, er ein filmur gjørdur til skúlabørn.





Filmurin vísir, hvussu tey skulu bera seg at, tá tey byrja aftur í skúlanum.









[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=75znk8gLARQ]