Kunningarfundir í Evropa

Dan Klein --- 27.10.2017 - 09:45

Horizon 2020 almannakunnger í heyst komandi útboðini í arbeiðsprogrammunum (Work Programme) fyri árini 2018-2020. Í hesum sambandi verður skipað fyri kunningarfundum við møguleika fyri at mekla og hitta onnur áhugaði í somu evnum.





Neyðugt er við at skráseta luttøkuna, um tit ynskja at møta á staðnum. Onkur fundur m.a. SC5 umhvørvi, sum verður 8 og 9 november, var fullteknaður beint eftir at latið var upp fyri tilmelding. Hesin fundurin, eins og nakrir av hinum, verða stroymdir á netinum.

SC2 Bio - undirevni: 'Sustainable Food Security' (SFS)

6. november 2017, Prag

Meklaraátak í sambandi við altjóða symposium.

Les meira og boða frá luttøku her: https://www.b2match.eu/foodsecurity2017

SC5 Veðurlag, umhvørvi, jarðfrøði o.a.

8-9 november 2017, Brússel

Kunning um útboðini í 2018. Fundurin er fullteknaður, men verður stroymdur á netinum.

SC7 Kunningartøkni - ICT Proposers' Day 2017

9.-10. november 2017, Budapest

Skráseting av luttøku til 6. november 2017

Les meira og skráset luttøku her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017

SC1 Heilsa - Healthcare Brokerage Event - MEDICA 2017

13.-16. november 2017, Dusseldorf

Meklaraátak. Luttøkugjald krevst.

Les meira og skráset luttøku her: https://www.b2match.eu/medica2017

SC2 BIO - Info Week

14.-17. november 2017

Skráseting av luttøku áðrenn 20. oktober. Verður sent á netinum.

Les meira og skráset luttøku her: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events

SC6 Sosial- og hugvísindi - "Europe in a changing world Inclusive, innovative and reflective societies"

14. november 2017, Brússel





Luttøka er ókeypis, men neyðugt er at skráseta luttøkuna áðrenn 3. november 2017.

SC3 Orka - SET Plan - Central European Energy Conference (CEEC) 2017

29. november til 1. desember 2017, Bratislava





Luttøka er ókeypis, men neyðugt er at skráseta luttøkuna áðrenn 15. november

Les meira og skráset luttøku her: https://www.setplan2017.sk/index.php/practical/registration

Bio- based Industries Joint Undertaking Stakeholder Forum

7. desember 2017, Brússel





Luttøka er ókeypis, men neyðugt er at skráseta luttøkuna.

Les meira um átakið og skráset luttøku her: https://stakeholderforum.bbi.europa.eu/

Science With and For Society

Kunningarfundur verður væntandi í desember 2017