Kunningartiltak fyri arbeiðsgevarum við útlendskari arbeiðsmegi

Undirtøkan var góð, og fitt av fólki var møtt til tiltakið, og tað tekur Føroya Arbeiðsgevarafelag sum eitt greitt tekin um, at vilji er til at hava øll viðurskifti í rættlag. Hetta var eisini tað sum sat eftir aftaná fundin – at føroyskir arbeiðsgevarar við útlendingum í starvi fylgja kollektivu sáttmálunum og øðrum reglum, sum eru galdandi á økinum.









Í kjalarvørrinum á nógvu fjølmiðlaumtaluni um útlendska arbeiðsmegi í Føroyum skipaði Føroya Arbeiðsgevarafelag hósdagin í farnu viku fyri kunningartiltakið fyri teimum limafyritøkum, sum eru forhondsgóðkendar at seta í starv útlendska arbeiðsmegi.Kunnað varð um viðurskifti í sambandi við løn, eftirløn, sáttmálaøki og limaskap í fakfelag.