Dan Klein --- 20.09.2016 - 10:00

Kunnandi tiltak í sambandi við vinnuferðina til Kina 2016 í Vinnuhúsinum 22. sept. 2016 kl. 15.00.





Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur boðað frá, at “Poul Michelsen, landsstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum, fer at standa á odda fyri føroyska sendiliðnum, har ið eisini umboð fyri Vinnuhúsið og føroyskar fyritøkur luttaka.” Ferðin verður 31. oktober til 4. november, og verður samskipað av Uttanríkis- og vinnumálaráðnum og Vinnuhúsinum í felag.





Í tí sambandi skipar Vinnuhúsið hósdagin 22. september 2016 kl. 15.00 fyri kunnandi tiltaki um vinnuferðina. Her er skráin fyri tiltakið:





Skrá

15.00 Vælkomin - Poul Michelsen, Landsstýrismaður

15.10 Kina og Føroyar - Jóhanna Magnusardóttir, Vinnuhúsið

15.20 Eitt sindur um kinesiska mentan - Dávid Fossdalsá, Vinnuhúsið

15.30 Rúni og Eyðvør Berg frá Teymavirkinum koma at greiða frá teirra virksemi í Kina

16.00 Steðgur

16.20 Útflutningstøl og leiðbeining til útflutning - Niels Winther, Vinnuhúsið

16.30 Vinnunevnd á ferð í Kina 2014 og fyribils skrá fyri Vinnuferðina til Kina í 2016 -

Sigmundur Ísfeld, Uttanríkis- og Vinnumálaráðið

16.40 Praktisk kunning - Jóhanna Magnusardóttir, Vinnuhúsið

16.50 Spurningar og samanumtøka

17.00 Liðugt





GG. broytingar í skránni kunnu vera gjørdar undan tiltakinum.





Fyritøkur, sum eru áhugaðar at vera við á handilsferðini, kunnu eisini seta seg í samband við Vinnuhúsið. Miðað verður eftir, at luttakandi fyritøkurnar fáa høvi at mynda vinnuliga partin av skránni, um tær hava áhuga fyri tí.





Kunningartiltakið er í Vinnuhúsinum á Óðinshædd 7 í Tórshavn. Tiltakið er ókeypis, men áhugað vera biðin at boða frá luttøku á industry@industry.fo í seinasta lagi mikudagin 21. september 2016.