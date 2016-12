Kunningartiltøk um byggireglugerðina

Dan Klein --- 06.12.2016 - 07:05

Ráðgevarafelagið og Føroya Handverksmeistarafelag skipa saman við Byggiharrasamtakinum fyri kunningartiltøkum um nýggju byggireglugerðina, sum kemur í gildi 1. januar 2017. Tiltøkini eru ætlaði ráðgevara- og handverksvinnuni.

Á kunningarfundinum koma tey, sum hava luttikið í arbeiðinum við at fáa byggireglugerðina setta í verk, at greiða frá ymsikum viðurskiftum, sum vinnan skal fyrihalda seg til, tá byggireglugerðin kemur í gildi 1. januar komandi ár. Tey, sum fara at hava upplegg og at svara spurningum, eru:

Ólavur J. Hansen, Heilsu- og Innlendismálaráðið

Birita Wardum, Býararkitektur, Tórshavnar kommuna

Marius Müller, Deildarleiðari á byggi- og umhvørvisdeildini í Tórshavnar kommunu

Tvey tiltøk verða fyriskipaði. Tað fyrra verður í Saltangará tann 13. desember frá kl. 14.00 til 17.00, meðan seinra tiltakið verður í Tórshavn tann 15. desember frá kl. 9.00 til 12.00 í Vinnuhúsinum. Tiltakið í Saltangará verður hildið í kommunuhølinum á Heiðavegnum 26. Hetta tiltakið verður samstundis stroymað beinleiðis.

Ætlanin er at fyritøkur í Suðuroynni fáa innivist, har tær fáa møguleika at fylgja beinleiðis við stroymingini av tiltakinum í Saltangará. Meira kunning kemur um hetta seinni.

Tiltakið í Tórshavn verður í Vinnuhúsinum á Óðinshædd 7.

Tiltøkini eru ókeypis og ikki er neyðugt at tilmelda seg. Hevur man spurningar, sum man ynskir svaraðar á tiltakinum, ber til longu nú at senda hesar til marius@industry.fo