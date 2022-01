Regeringen og støttepartier præsenterer ny samtykkelov (2020). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Lad 2022 blive året, hvor vi lovgiver på ligestillingsområdet

Et sted at starte i starte er ved at se nærmere på, hvordan vi sætter ind for at sikre ligeløn, diversitet på direktionsgangene og at vi tager et opgør med det kønsopdelte arbejdsmarked, skriver Anja Søndergaard Elsby.

Anja Søndergaard Elsby

Politisk konsulent i NGO, kommentator, Altinget, tidl. politisk rådgiver i SF

