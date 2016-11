Lækkaður skattur og betri trivnaður

Dan Klein --- 17.11.2016 - 07:05

Tá vit løgdu fram fíggjarætlanina fyri 2016 var lyftið, at vit fóru at styrkja vælferðina og lækka skattin. Vøkstur hevur eyðkent kommununa seinastu árini. Fólkavøksturin seinasta árið er omanfyri 2%, og hóast hetta hevur givið hægri inntøkur, so setir hetta eisini størri trýst á tænasturnar og útbyggingartørvin.





Samlaðu inntøkurnar eru 868 miljónir, raksturin er 739 miljónir og aðrar útreiðslur eru 22 miljónir. Úrslitið áðrenn rentur er 107 miljónir, rentuútreiðslurnar eru 6,4 miljónir, úrslitið við rentuútreiðslum er sostatt 101 miljón. Avdráttirnir eru 18 miljónir og íløgurnar 83 miljónir.





Býráðssamgongan kann tí staðfesta, at hon heldur øll síni lyfti um skattalækking og uppraðfestingar á fleiri økjum. Vit lækka skattaprosentið niður á 19%, sum gevur borgarunum ein samlaðan skattalætta uppá 30 miljónir. Hetta ger óivað lívið lættari og trivnaðin betri hjá mongum.





Uppraðfestingar og bleyt virði

Eldraøkið fær eina meirjáttan bæði til bygningsviðlíkahald og tænastur. 5 mió eyka verða settar av til tess at tryggja støðið og til umvælingar av eitt nú Lágargarði, Tjarnargarði og Ellisheiminum.





Heilsu- og umsorganartænastan fær í alt kr. 7,73 miljónir aftrat til at skipa nýggj tilboð og nýggjar tænastur í heimatænastuni eitt nú dagtilhald og venjingar, og harumframt verða røktarnormeringar á búdeildum hækkaðar, serliga kvøld- og náttarvaktirnar og til reingerð.





Eisini dagstovnaøkið verður uppraðfest. Játtanin til endurgjald fyri sjúkrafráveru fer at lætta um raksturin hjá flestu stovnum. Játtanin verður tí hækkað við einari miljón. Harumframt verða 2,8 miljónir játtaðar til at betra um starvsfólkanormeringina, so meira tíð verður til børnini og til fyrireikingartíð.





Umhvørvið

Býráðssamgongan ynskir eisini at uppraðfesta kloakkeringsøkið. Vit játta nú 4 miljónir aftrat til kloakkir, so samlaða játtanin nú er 9 miljónir.





Ein miljón aftrat verður játtað til umhvørvispolitikk. Her er talan um kanningar og átøk, umframt kunnandi tilfar, umlegging til umhvørvisvinarlig akfør hjá kommununi, nýggjar ruskskipanir, ruddingarátøk og skipan av royndarprosjektum í sambandi við grønar býarpartar.





Annað

Nýskapanarhúsið Hugskotið, sum hevur víst seg at vera eitt framúrskarandi átak, sum hevur lagt lunnar undir eitt spírandi umhvørvi fyri íverksetarar, fær hálva miljón aftrat, so góðu hugskotini framhaldandi fáa bestu sømdir at vaksa.





Lopfjølin, sum barnaverndartænastan, fólkaskúlarnir og Margarinfabrikkin samstarva um, fær 450 túsund til at halda fram í 2017. Hetta er eitt tilboð til børn og ung við ymsum sosialum avbjóðingum, sum hava trupult við at ganga í skúla, so at tey antin kunnu fara aftur í skúla ella at røkka eina 9. flokks próvtøku. Úrslitini higartil hava verið avbera góð, og eigur hetta at halda fram.





Kunningarstovan fær hálva miljón aftrat. Ætlanin er at betra um tænastuna við at hava longri opið og í 2017 er ætlanin at byrja at talgilda tænastur til borgarar og ferðafólk, sum Tórshavnar kommuna hevur at bjóða. Tað vil siga, at tað skal bera til hjá kundum heimanífrá at bóka og gjalda fyri eina tænastu.





Løgur

Herfyri undirskrivaðu Samferðslumálaráðið og Tórshavnar kommuna avtalu um innkomuvegin. Landið hevur sett av 27 milliónir krónur til arbeiðið, og býráðssamgongan setir 5 miljónir av aftrat til innkomuvegin.





Játtanin til Skúlan á Fløtum er 42,075 miljónir í 2017. Harumframt verða 28 miljónir fluttar við eykajáttan frá Musikkskúlanum til Skúlan á Fløtum, hesin peningur verður tøkur í 2016. Tær 28 miljónirnar, sum verða fluttar frá Musikkskúlanum til Skúlan á Fløtum, koma innaftur á Musikkskúlan, tá ársroknskapurin 2016 verður lokaður og møguligar meirinntøkur staðfestar.





Sostatt verða um 70 miljónir tøkar til verkætlanina Skúlin á Fløtum í 2017.





Arbeiðið við verkætlanini gongur væl, sáttmáli um partalag er klárur at undirskriva, og ætlandi fer grót- og spreingiarbeiðið í gongd nú í desember. Endaligi partalagssáttmálin verður klárur at undirskriva í fyrru helvt av 2017.





---





Okkara fremsta mál er at varðveita og menna eina virkna kommunu, tí tað eru virknir borgarar og eitt virkið vinnulív, sum skapa eina góða kommunu við trivnaði og fjøltáttaðum tilboðum.





Heðin Mortensen, borgarstjóri

Tróndur Sigurdsson, býráðslimur

Elin Lindenskov, býráðslimur

Helena Dam á Neystabø, býráðslimur

Bjørghild Djurhuus, býráðslimur

Sigrun Mohr, býráðslimur

Halla Samuelsen, býráðslimur

Annfinn Brekkstein, býráðslimur

Sjúrður Olsen, býráðslimur