Miljøminister Lea Wermelin har præsenteret ti forslag til forbedringer af klapområdet. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Lækket notat: Minister klar med ti tiltag mod dumpning i havet

Miljøminister Lea Wermelin har over for Folketingets partier præsenteret ti initiativer til miljøforbedringer på klapningsområdet. Ekspert er ikke imponeret, og både SF og Enhedslisten vil have mere på bordet.

Foto: Miljøminister Lea Wermelin har præsenteret ti forslag til forbedringer af klapområdet. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Lækket notat: Minister klar med ti tiltag mod dumpning i havet - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Hjalte T. H. Kragesteen

Journalist og redaktør