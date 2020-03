Lættari at vátta faðirskap

Nú verður lættari hjá teimum, sum ikki búgva í miðstaðarøkinum at vátta faðirskapin at einum barni.





Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinna í familjumálum, hevur gjørt av at broyta lóg um rættarstøðu barnanna, soleiðis at tað ikki longur er eitt krav at møta persónliga á Familjufyrisitingini í Havn fyri at vátta faðirskapin at einum barni.





Í staðin verður faðirskapurin váttaður skrivliga fyri Familjufyrisitingini við at undirskriva eitt oyðublað, sum verður sent Familjufyrisitingini.





Tá ið Tænastuportalurin og talgildi samleikin eru klárir at taka í brúk, verður tað eisini møguligt at vátta faðirskapin at einum barni við elektroniskari undirskrift.