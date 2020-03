Land og kommunur mugu halda gongd í virkseminum

Samstundis er neyðugt at halda gongd í almennum funktiónum, sum hava týdning fyri vinnuligt virksemi. Føroya Arbeiðsgevarafelag tekur fult undir við greiðu fráboðanini hjá løgmanni um hetta.









Almennu myndugleikarnir eiga so vítt gjørligt at halda fast um virksemi, sum er sett út í kortið. Hetta hevur alstóran týdning fyri føroyska búskapin, fyritøkur og starvsfólk teirra, nú tiltøkini at basa COVID-19 hava fingið umfatandi avleiðingar fyri vinnulívið.Føroya Arbeiðsgevarafelag heitir staðiliga á kommunur og stovnar hjá landinum um ikki at avlýsa ordrar og ístaðin at bera so í bandi, at ætlað virksemi verður framt. Hetta er galdandi fyri allar vinnugreinar - lýsingar, bygging, umvæling, support, tænastur, veitingar o.s.fr.Arbeiðsgevarafelagið skilir væl, at tað í summum førum kann vera trupult hjá almennum stovnum at skipa arbeiðið, men í tann mun tað yvirhøvur ber til, eiga planlagdar uppgávur at verða settar í verk. Á tann hátt kunnu vit avmarka neiligar avleiðingar fyri okkara vinnulív og búskap.