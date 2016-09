Dan Klein --- 04.09.2016 - 10:31

Rigmor Dam, landsstýriskvinna í mentamálum, verður til staðar, tá paralympisku leikirnir verða settir í Rio í næstu viku. Hon verður eisini við, tá føroyska umboðið, Krista Mørkøre úr Klaksvík, fer í hylin til fyrstu svimjikappingina, sum verður fríggjamorgunin tann 9. september.





- Hetta er ein einastandandi møguleiki at sleppa at uppliva og at stuðla einum av okkara fremstu ítróttarfólkum. Krista Mørkøre er ein sonn fyrimynd, eitt ævintýr, tí hóast hon er skerd, so miðar hon eftir stjørnunum. Tað kunnu vit øll læra av, sigur Rigmor Dam, sum verður burturstødd 5.-12. september.





Føroyar hava verið við í paralympisku leikunum frá tí, at teir byrjaðu í 1984, og Føroyar hava fullan limaskap í altjóða paralympisku nevndini. Landsstýriskvinnan í mentamálum, Rigmor Dam, er verja hjá Ítróttasambandinum fyri brekað (ÍSB) og er boðin við sum alment umboð.





Leikirnir verða settir 7. september. Til setanina verður Merkið borið inn undir liðini á øðrum fløggum, og vinnur Krista onkra kapping, so verður føroyski tjóðsangurin spældur.