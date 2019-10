Landsstýriskvinnan vitjar MEGD

Mikudagin 23. oktober vitjaði Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinna MEGD.





Tóra við Keldu, forkvinna í MEGD, kunnaði um virksemið hjá MEGD og nýtti eisini høvið at vísa á, hvørji mál MEGD metir hava týdning at loysa fyri fólk, sum bera brek og hvørjar avbjóðingar eru á økinum í Føroyum.

Jónvør Christiansen, aðalskrivari hjá MEGD, var eisini við á fundinum.





Landsstýriskvinnan fegnast um høvið at hitta umboð fyri MEGD og at fáa innliti í, hvat rørir seg á økinum. “Tað hevur stóran týdning fyri meg at hoyra, hvat fyri tey fólkini, sum hava tørv á hjálp, vilja. Eg vóni og vænti eisini eitt gott samstarv við felagið, sum umboðar millum 3.000 og 4.000 limir,” sigur Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur.